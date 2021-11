Danneggia auto, tavoli locale e aggredisce Cc, arrestato

(ANSA) - RENDE, 18 NOV - Ha danneggiato un'auto in sosta e i tavoli di un locale e quando sono arrivati i carabinieri si è scagliato contro di loro. Un 34enne cosentino, B.F., è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Rende con le accuse di oltraggio, violenza, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento e disturbo alla quiete pubblica. Durante la notte i militari dell'Aliquota Radiomobile sono intervenuti , dopo una richiesta al 112, in via Marconi, dove era stata segnalata la presenza di un uomo in stato di alterazione che dopo aver importunato gli avventori di un locale, si era scagliato contro i tavolini del bar scaraventandoli a terra e danneggiando un'autovettura in sosta nei pressi del locale. Giunti sul posto i carabinieri hanno visto l'uomo in evidente stato di agitazione psicofisica causata verosimilmente da abuso di alcool e/o sostanze stupefacenti, e, nel tentativo di condurlo alla calma sono stati colpiti con calci e pugni. Portato in caserma, i militari sono stati poi costretti a chiedere l'intervento del personale sanitario del 118 a causa del perdurante stato di agitazione dell'uomo, così come riscontrato dai medici che hanno proceduto alle cure del caso somministrando una terapia sedativa. Il 34enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

(ANSA).