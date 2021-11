Musica:Catanzaro,al Museo del rock proiezione film "Petulia"

(ANSA) - CATANZARO, 17 NOV - Al Museo del rock di Catanzaro, inaugurato nel 2011 grazie all'impegno di Piergiorgio Caruso, medico radiologo di professione ed appassionato e cultore di musica come pochi, è in programma venerdì 19 novembre, alle 20, la proiezione del film "Petulia", di Richard Lester, con Julie Christie, George C. Scott e Richard Chamberlain. Nel film, ambientato a San Francisco durante "l'estate dell'amore", ci sono scene in cui si vedono suonare i Grateful Dead e Janis Joplin con i Big Brother and the Holding Company. Tutto sullo sfondo della California degli anni '60. "Un film, quindi - sottolinea l'addetto stampa Beppe Panella - degno di essere proiettato al Museo del Rock".

Due componenti dei Big Brother and the Holding Company, il bassista Peter Albin ed il chitarrista Sam Andreu, si sono esibiti, tra l'altro, a Catanzaro in occasione di un'edizione di "Settembre al parco". Struttura unica nel suo genere in Italia, nel Museo del rock si ripercorre la storia della musica del XX secolo attraverso un ricco percorso espositivo. Piergiorgio Caruso ha voluto mettere a disposizione degli appassionati la sua preziosa collezione musicale composta da oltre diecimila vinili, manifesti e riviste d'epoca.

Il Museo, per il momento, é aperto dal martedì al sabato, dalle 15:30 alle 19, ma l'auspicio é che quanto prima possa essere visitabile tutti i giorni ed in orari più prolungati.

"Ci avviamo alla nuova stagione - dice Piergiorgio Caruso - con la convinzione di potere svolgere sempre meglio il nostro ruolo, mettendo a disposizione della città di Catanzaro, e non solo, una struttura che rappresenta una vera e propria icona nel panorama musicale nazionale. Contiamo anche di organizzare, insieme alla proiezione di film che sono accompagnati da importanti colonne sonore, concerti di gruppi musicali e solisti di rilievo, offrendo occasioni ed esperienze significative, com'é tradizione ormai consolidata del Museo del rock. Una struttura che vogliamo fare crescere e diventare sempre più importante". (ANSA).