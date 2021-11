Covid: in Calabria sette ricoveri in più e 197 nuovi contagi

(ANSA) - CATANZARO, 17 NOV - Sette ricoveri in più nei reparti di cura e aumento dei nuovi contagi, 197, in Calabria nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività, con 4.437 tamponi dal 3,51 sale al 4,44% . Gli ultimi ingressi in ospedale, distribuiti in tutte le cinque province, portano il totale a 124; uno in meno invece nelle terapie intensive (10). Due sono i decessi, rispettivamente a Crotone e Reggio Calabria, per un totale di 1.472 vittime dall'inizio della pandemia. I guariti sono 143 (84.979), mentre si contano 52 attualmente positivi (3.770) e 46 isolati a domicilio (3.636).

In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è di 1.370.291, le persone risultate positive al Coronavirus sono 90.221.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 278 (15 in reparto, 5 in terapia intensiva, 258 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 11.583 (11.422 guariti, 161 deceduti); Cosenza: Casi attivi 1.572 (50 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.518 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 27.359 (26.695 guariti, 664 deceduti); Crotone: Casi attivi 184 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 176 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 8.707 (8.590 guariti, 117 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.309 (40 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.268 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 30.530 (30.114 guariti, 416 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 307 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 298 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6.943 (6.839 guariti, 104 deceduti). (ANSA).