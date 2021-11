Maltempo: nubifragio nel Cosentino, allagato un panificio

(ANSA) - CERCHIARA DI CALABRIA, 16 NOV - Un nubifragio si è abbattuto nelle ultime ore su Cerchiara di Calabria e Plataci, due comuni nell'area del Pollino in provincia di Cosenza. Le forti precipitazioni hanno causato danni ingenti e disagi, soprattutto nel centro storico di Cerchiara dove si sono verificati diversi allagamenti di scantinati. Invaso dall'acqua anche un panificio.

La pioggia caduta con notevole intensità ha provocato anche degli smottamenti sulla strada provinciale che conduce al centro storico del paese che, al momento, risulta non raggiungibile.

Sull'arteria stanno operando alcuni mezzi meccanici per liberare la sede stradale dai detriti e consentire la ripresa del traffico veicolare. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale, una squadra del Soccorso alpino e gli uomini della squadra manutenzione del Comune. (ANSA).