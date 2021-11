Covid: Calabria, nessun nuovo ricovero in rianimazioni

(ANSA) - CATANZARO, 13 NOV - Quadro in sostanziale miglioramento per quanto riguarda l'incidenza del Covid in Calabria. Diminuiscono i nuovi contagi, passati dai 202 di ieri a 184, con 4.753 tamponi eseguiti (totale 1.354.600). Si registra un solo decesso (ieri erano stati 3). Il tasso di positività si riduce dal 4,53% al 3,87. I ricoverati nei reparti di cura aumentano di 3 unità (totale 112), mentre quelli nelle rianimazioni restano stabili a quota 9. I nuovi guariti sono 176 (totale 84.451), mentre gli isolati a domicilio aumentano di due unità (3.575). Sette in più gli attualmente positivi (3.696).

Questi i dati contenuti nel Bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Calabria sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 254 (13 in reparto, 2 in terapia intensiva, 239 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.541 (11.381 guariti, 160 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 1.572 (42 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.525 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.228 (26.565 guariti, 663 deceduti).

- Crotone: casi attivi 240 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 228 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.615 (8.499 guariti, 116 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 1.258 (38 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.218 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30.323 (29.910 guariti, 413 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 281 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 274 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.886 (6.782 guariti, 104 deceduti). (ANSA).