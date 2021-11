Litiga con la compagna e la minaccia con un'ascia, arrestato

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 12 NOV - Ha minacciato di morte con un'ascia la compagna durante l'ennesima lite, ma l'intervento dei carabinieri allertati dalla donna ha scongiurato un possibile epilogo drammatico. E' accaduto a Corigliano Rossano dove un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri del Reparto territoriale per maltrattamenti nei confronti della convivente e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante una lite tra i due, l'uomo ha afferrato un'ascia e ha minacciato di morte la compagna che è riuscita a fuggire dall'abitazione e a chiamare il 112. I carabinieri intervenuti nell'abitazione della coppia, nell'area urbana di Rossano, hanno trovato l'uomo in stato di agitazione con ancora l'ascia in mano.

Dopo aver opposto resistenza ai militari, il 51enne è stato bloccato e arrestato mentre la donna è stata accompagnata nel pronto soccorso dell'ospedale di Rossano dove è stata medicata.

