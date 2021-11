Covid:Calabria unica regione rischio basso,le altre moderato

(ANSA) - CATANZARO, 12 NOV - La Calabria é l'unica delle 20 regioni italiane classificata, per quanto riguarda il Covid, a rischio basso. Le altre sono tutte a rischio moderato. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della cabina di regia. Per nessuna regione, comunque, é previsto il passaggio a zona gialla.

Per il Friuli Venezia Giulia è segnalata un alta probabilità di progressione a rischio alto. (ANSA).