Covid: nuova impennata contagi in Calabria (+202), 4 decessi

(ANSA) - CATANZARO, 11 NOV - Nuova impennata di contagi in Calabria: sono 202 i casi riscontrati nelle ultime 24 ore, con 4.947 tamponi eseguiti, a fronte dei 143 di ieri. Il tasso di positività è salito al 4,08, era al 3,20%. Quattro i decessi, tutti in provincia di Cosenza, e di cui si è avuta notizia grazie a scheda Istat. Il totale delle vittime, dall'inizio della pandemia, sale a 1.462. Stabile il dato delle terapie intensive ferme a 9, in calo, -1 i ricoveri nei reparti di cura (109). I guariti sono 117 (84.123) e gli isolati a domicilio 82 (3.507); 81 gli attualmente positivi (3.625). In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1345014 e le persone risultate positive al Coronavirus 89.210.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 216 (11 in reparto, 3 in terapia intensiva, 202 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 11535 (11376 guariti, 159 deceduti); Cosenza: Casi attivi 1524 (36 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1484 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 27170 (26508 guariti, 662 deceduti); Crotone: Casi attivi 246 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 233 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 8571 (8456 guariti, 115 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1198 (39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1157 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 30207 (29794 guariti, 413 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 350 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 341 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6779 (6675 guariti, 104 deceduti). (ANSA).