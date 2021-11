Aveva impiantato officina meccanica abusiva,denunciato

(ANSA) - ALTOMONTE, 11 NOV - Aveva impiantato in un capannone un'officina meccanica, specializzata nella riparazione di mezzi agricoli senza essere in possesso di alcuna licenza. Un cinquantenne di Altomonte è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri e dai carabinieri forestale per esercizio abusivo della professione, realizzazione di una discarica abusiva e abusivismo edilizio.

A scoprire la struttura abusiva, a seguito di un controllo, sono stati militari che hanno anche sequestrato il capannone, 70 mezzi agricoli ed elevato al titolare dell'esercizio una sanzione amministrativa pari a 5 mila euro. Dal controllo, infatti, è emerso che all'interno del fabbricato ubicato in contrada "Boscari" di Altomonte, risultato totalmente abusivo, l'uomo conduceva l'attività di riparazione di attrezzature agricole senza autorizzazioni e che lo smaltimento dei rifiuti provenienti dall'attività illecita, rientranti anche nella categoria "pericolosi", avveniva in totale contrasto con le norme di settore, attraverso la loro miscelazione e il definitivo deposito in una sorta di discarica abusiva. (ANSA).