Migranti: da Capo Polizia agenti protagonisti sbarco Crotone

(ANSA) - CROTONE, 10 NOV - Il Capo della Polizia, prefetto Lamberto Giannini ha ricevuto i quattro poliziotti delle Volanti impegnati nella notte dello scorso 3 novembre nel salvataggio degli 88 stranieri arrivati a bordo di una barca a vela sulle coste di Isola di Capo Rizzuto, in Calabria. Lo rende noto un comunicato della Questura di Crotone.

"Il prefetto Giannini - è detto nel comunicato - ha mostrato profonda gratitudine e sentito apprezzamento per l'attività svolta che fotografa una pagina significativa del lavoro di ciascun poliziotto. Infatti uno sbarco è il momento in cui più che in altre circostanze la professionalità si confronta con il dolore e la sofferenza di chi arriva con gli occhi terrorizzati ma pieni di speranza. Non è sufficiente allora la competenza, è necessaria anche l'umanità, la solidarietà che, soprattutto nei confronti dei bambini, sono strumenti indispensabili per rendere meno traumatico l'impatto con la nuova realtà. Queste doti non sono mancate ai 4 poliziotti che tempestivamente, coraggiosamente e con grande trasporto emotivo erano lì quella notte del 3 novembre scorso".

Lo sbarco, uno dei tanti che si stanno verificando nelle ultime settimane sulle coste dello Ionio calabrese, è avvenuto con mare in tempesta e avverse condizioni meteo che hanno reso particolarmente complesso l'intervento degli operatori delle volanti di Crotone. A bordo dell'imbarcazione, in balia delle onde c'erano donne, uomini e bambini di varie nazionalità partiti dalla Turchia all'incirca tre giorni prima. (ANSA).