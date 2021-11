Calcio:rissa tra tifosi in stadio Reggio C.,emessi sei Daspo

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 10 NOV - Il Questore di Reggio Calabria Bruno Megale ha emesso sei provvedimento di Daspo a seguito di quanto accaduto nel corso dell'incontro di calcio, per il campionato di serie B, tra Reggina e Parma, disputatosi lo scorso 24 ottobre nello stadio comunale "Oreste Granillo".

A pochi minuti dall'inizio del primo tempo della gara, sugli spalti della tribuna sud, due donne hanno il via ad una rissa, acciuffandosi vicendevolmente per i capelli e coinvolgendo i propri accompagnatori, e provocando persino lo scivolamento di uno di loro dalla zona alta del Settore fino alla base degli spalti.

La lite, proseguita nell'area antistante i tornelli di accesso alla tribuna sud, è divenuta sempre più violenta con spintoni e strattonamenti, fino a rendere necessario l'intervento del personale medico e del personale della Polizia di Stato presente.

E' stato proprio grazie all'intervento di agenti della Digos e di alcuni spettatori che sono state scongiurate ulteriori e ben più gravi conseguenze, evitando anche il coinvolgimento della tifoseria negli scontri. (ANSA).