Aggredisce moglie e tenta gettare figli da finestra,arrestato

(ANSA) - COSENZA, 08 NOV - Tenta di far esplodere la propria abitazione e dopo avere aggredito la moglie prova a gettare i due figli, tra i quali un neonato, dalla finestra. E' successo a Cosenza nella zona del quartiere Rivocati. Protagonista: un migrante di 23 anni, già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla consorte che è stato arrestato dagli agenti della Questura di Cosenza.

L'uomo, contravvenendo all'obbligo che gli era stato imposto, si è recato nella casa dove vive la sua famiglia impugnando un coltello. Una volta all'interno dell'abitazione ha dapprima minacciato la moglie e poi ha tentato di far esplodere la casa aprendo la bombola del gas.

Successivamente ha anche cercato di gettare i figli, uno dei quali ancora in fasce, dalla finestra.

A chiamare i soccorsi è stato un familiare, che si trovava nei pressi. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Questura di Cosenza, che lo hanno bloccato, e il personale sanitario del 118 che si è occupato di uno dei minori che aveva riportato delle ferite. (ANSA).