Poste: vinta a Siderno auto messa in palio da concorso

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 06 NOV - È una cliente dell'Ufficio Postale di Siderno, una dei due vincitori di una Fiat 500 Hibryd Launch Edition del valore di 22mila euro messa in palio nel concorso promosso da Poste Italiane - Patrimonio Bancoposta. I due nominativi sono stati estratti a sorte tra i clienti che hanno aderito al concorso. L'altro è andato a Milano.

Per partecipare al concorso era sufficiente lasciare il numero della targa di un'automobile ad uso privato di cui si era proprietari sul sito poste.it nella sezione dedicata o in uno dei 162 Uffici Postali della provincia di Reggio Calabria.

"Sono davvero felice e quasi non ci credevo quando mi hanno comunicato la vincita. Vorrei semplicemente ringraziare tutto il personale dell'Ufficio Postale di Siderno che come sempre ha dimostrato grande attenzione verso i clienti di Poste Italiane" ha commentato la fortunata vincitrice.

La consegna dell'automobile è avvenuta presso la sede dell'ufficio postale di Siderno, su corso della Repubblica.

