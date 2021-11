Cerca allontanarsi con figlia neonata,fermato da carabinieri

(ANSA) - MIRTO CROSIA, 06 NOV - Ha approfittato dell'assenza in casa della compagna e ha preso la figlia di soli due mesi per fuggire, con ogni probabilità all'estero. L'uomo, di nazionalità romena, denunciato per sottrazione di persona incapace, si è allontanato da Mirto Crosia con la figlia neonata ed ha annunciato alla compagna la sua fuga tramite un messaggio sul cellulare. La donna, spaventata, si è rivolta ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato le ricerche. Il telefono cellulare dell'uomo è stato localizzato in provincia di Foggia, ma dopo la segnalazione da parte dei militari a tutto il territorio nazionale, il papà fuggitivo è rientrato in Calabria.

I militari l'hanno individuato a Rossano e l'hanno bloccato. La bimba è stata immediatamente affidata alla giovane mamma.

(ANSA).