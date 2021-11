Incidenti stradali:scontro tra due auto a Cosenza, un morto

(ANSA) - COSENZA, 03 NOV - È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nelle vicinanze del cimitero di Cosenza.

Nell'impatto sono rimaste coinvolte due automobili, una Fiat Punto e un Opel Astra, che, per cause in corto di accertamento, si sono scontrate violentemente. A perdere la vita è stato il conducente della Punto, un anziano novantenne.

Sul posto oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e l'esatta ricostruzione dell'accaduto.

La statale 107 Silana Crotonese è rimasta chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi rivolti ad accertare l'esatta dinamica dell'incidente. (ANSA).