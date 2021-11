Ambiente: al via progetto nella Locride per bimbi e ragazzi

(ANSA) - GIOIOSA IONICA, 02 NOV - Promuovere interventi per la "Tutela dell'ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani" e offrire la possibilità a 400 bambini e ragazzi della Locride, nella fascia di età compresa tra i 6 e i 17 anni, di partecipare a delle attività che favoriscano l'apprendimento attraverso il gioco e le esperienze pratiche di vita. E' quanto si propone il Progetto "Mediterraneamente", pensato dalla Cooperativa Sankara e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, nell'ambito dell'avviso "Per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza" (EduCare). In questo contesto è online sito del progetto -www.mediterraneamente.it - all'interno del quale, è scritto in una nota, "è possibile conoscere in maniera più approfondita il Progetto e le attività che lo compongono, quelle già realizzate e quelle che a breve saranno poste in essere. Sarà presto disponibile anche l'applicazione che offrirà gli stessi servizi di consultazione e iscrizione alle attività del progetto".

"Le attività - prosegue la nota - sono finalizzate a sviluppare abilità interpersonali che possano incoraggiare una migliore comprensione e rapporto con l'ambiente circostante e contribuire all'educazione a uno stile di vita sano e al rispetto per la natura e per l'ambiente che li circonda. Questo progetto nasce soprattutto dall'esigenza di contrastare le conseguenze sociali della pandemia da Covid-19 e il conseguente adattamento dello stile di vita dei bambini e dei ragazzi alle misure per il suo contenimento: la chiusura di tutte le attività ludiche, educative e sportive ha colpito più duramente i bambini e i ragazzi, soprattutto coloro che vivono in condizioni di povertà o marginalità sociale".

Per questo la Cooperativa Sankara offrirà fino al 31 dicembre 2021 a bambini e ragazzi della Locride "molteplici attività che possano favorire l'apprendimento attraverso il gioco e le esperienze pratiche di vita e che incoraggino una migliore comprensione e rapporto con l'ambiente circostante in modo da contribuire all'educazione a uno stile di vita sano e al rispetto per la natura". (ANSA).