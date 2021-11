Trovato morto cercatore funghi disperso in Aspromonte

(ANSA) - MAMMOLA, 01 NOV - È stato trovato morto G. A., il cercatore di funghi di 63 anni che risultava disperso da domenica nel territorio di Mammola, in Aspromonte.

Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato da una squadra del Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Sono stati avviati gli accertamenti medico-legali per stabilire le cause del decesso di G.A.. Secondo l'ipotesi che viene ritenuta più attendibile, l'uomo potrebbe avere accusato un malore. (ANSA).