Nas sequestrano a Reggio 150 giocattoli pericolosi

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 01 NOV - I carabinieri dei Nas di Reggio Calabria hanno sequestrato in un esercizio commerciale gestito da una persona di nazionalità cinese 150 giocattoli privi del marchio della Comunità europea e delle indicazioni sulla sicurezza dei bambini e sul corretto uso per evitare danni alla salute.

Il sequestro é stato fatto nell'ambito dei servizi finalizzati alla repressione di condotte scorrette da parte di commercianti che mettono in vendita giochi pericolosi per la salute dei bambini, mancanti delle previste autorizzazioni ministeriali o venduti a prezzi sproporzionati.

Il titolare del negozio in cui é stato effettuato il sequestro é stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria.

