Incendio in azienda agricola a Rombiolo, non escluso dolo

(ANSA) - ROMBIOLO, 01 NOV - I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti a Rombiolo per un incendio che si é sviluppato in un'azienda agricola. Le fiamme hanno danneggiato alcune serre e due mezzi agricoli.

L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di evitare che l'incendio si propagasse all'intero stabilimento.

Riguardo le cause dell'incendio, non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. (ANSA).