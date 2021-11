Cultura: consegnati i premi "Rhegium Julii"

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 01 NOV - Si é svolta nell'aula magna "Antonio Quistelli" dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria la cerimonia di consegna dei premi "Rhegium Julii", giunti alla cinquantaduesima edizione La giuria che ha assegnato i premi, presieduta da Corrado Calabrò, é stata composta da giornalisti, scrittori e poeti come Gioacchino Criaco, Luca Desiato, Mimmo Gangemi, Annarosa Macrì, Dante Maffia, Mimmo Nunnari e Giuseppe Rando.

Ad aggiudicarsi i riconoscimenti sono stati Giuseppe Aloe, premio Corrado Alvaro per la narrativa con il volume "Lettere alla moglie di Hagenback" (Rubbettino); don Luigi Ciotti, premio Leonida Repaci per la saggistica con "L'amore non basta" (Giunti); Roberto Pazzi, premio Lorenzo Calogero per la poesia con "Un giorno senza sera" (La nave di Teseo); Sergio Zoppi, premio Gaetano Cingari per gli studi meridionalistici, con "Questioni meridionali" (Il Mulino); Giuseppe Smorto, premio speciale Rastignac per il giornalismo, con "A sud del Sud" (Zolfo). (ANSA).