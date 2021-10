Bonomi,Calabria può avere ruolo importante in ripresa Paese

(ANSA) - CATANZARO, 30 OTT - "La Calabria può svolgere un ruolo nella ripresa del Paese. Non bastano solo le risorse serve agire sul piano delle riforme e serve anche la possibilità di una riorganizzazione della pubblica amministrazione". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a Catanzaro per partecipare all'assemblea di Unindustria Calabria sul tema "Ripartire per il futuro".

Ai lavori, davanti ad una platea di imprenditori giunti da tutta la Calabria, hanno partecipato anche il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il vice presidente di Confindustria e delegato per il Mezzogiorno Natale Mazzuca e il presidente regionale di Unindustria, Aldo Ferrara.

"Noi non possiamo pensare di poter scaricare - ha aggiunto Bonomi - le risorse che vengono messe a disposizione se non abbiamo il coraggio di una rigenerazione della pubblica amministrazione. Anche in Calabria noi dobbiamo metterci a disposizione: noi abbiamo una manifattura importante che è la seconda in Europa. Se siamo in grado e sapremo costruire una grande partnership pubblico privata allora faremo il bene della Calabria e dell'Italia. I nostri concittadini ci chiedono in questo momento di stare insieme, di fare crescita per avere più occupazione e in Calabria i numeri della disoccupazione si conoscono purtroppo benissimo". (ANSA).