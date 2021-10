Area disboscata abusivamente nel Crotonese, una denuncia

(ANSA) - MESORACA, 30 OTT - Un'area di circa 800 metri quadri, oggetto di sbancamenti e della realizzazione di una strada di accesso realizzati abusivamente, è stata sequestrata in località Maddamme -Sant'Angelo a Mesoraca dai carabinieri forestali che hanno denunciato una persona per violazioni in materia edilizia, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di incendi boschivi, danneggiamento e deturpamento di bellezze naturali.

I militari hanno accertato la realizzazione di alcune opere edilizie in assenza di titoli autorizzativi e la realizzazione della pista in terra battuta lunga 150 metri e larga 4 metri nell'area boscata vincolata paesaggisticamente, idrogeologicamente e inserita nel catasto delle aree percorse dal fuoco del Comune di Mesoraca.

I lavori hanno portato allo sradicamento di 20 piante di pino di grandi dimensioni causando la modifica permanente dello stato dei luoghi con la trasformazione del bosco. (ANSA).