Crotone esonera Francesco Modesto, arriva Marino

(ANSA) - CROTONE, 29 OTT - Francesco Modesto non è più l'allenatore del Crotone. Al suo posto arriva Pasquale Marino.

La società ha deciso nella tarda serata di esonerare il tecnico dopo la sconfitta casalinga contro il Benevento. L'avventura di Modesto finisce dopo appena 10 giornate durante le quali ha ottenuto sette punti che posizionano il Crotone in fondo alla classifica. Toccherà a Pasquale Marino il compito di rilanciare la stagione. Il tecnico di Marsala ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù fino al 30 giugno 2022, con opzione per la stagione successiva. Marino, tecnico di grande esperienza con oltre 600 panchine tra i professionisti, in passato ha allenato - tra le altre - Catania, Udinese, Parma, Genoa, e nelle ultime tre stagioni Spezia, Empoli e Spal.

"Riteniamo mister Modesto un allenatore serio ed estremamente preparato, ma i risultati ci impongono una riflessione necessaria a dare una svolta immediata alla stagione. Siamo profondamente convinti che Marino ci darà l'esperienza e le competenze per invertire immediatamente la rotta" è il commento del presidente Gianni Vrenna. (ANSA).