Stella merito sociale a Guarascio, "valorizzata la Calabria"

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Ringrazio l'associazione no profit "Cultura&Solidarietà" e il presidente Francesco Vivacqua per il riconoscimento che hanno inteso consegnarmi perché consente di valorizzare in termini positivi la Calabria e promuoverne il volto moderno e operoso". Ad affermarlo Eugenio Guarascio, imprenditore a capo di "Ecologia oggi" e vicepresidente nazionale Confindustria Cisambiente per il Sud e politiche del mare, ieri a Roma al termine della cerimonia di consegna delle Stelle al merito sociale.

Il premio, giunto alla dodicesima edizione, è destinato alle personalità che hanno saputo valorizzare nei territori d'appartenenza l'impegno nel sociale e promuovere attività di valenza culturale e ambientalista.

"Imprenditore ambientalista e presidente di calcio di successo che con abnegazione investe nel suo territorio per lo sviluppo economico e la cultura", questa la motivazione con cui la giuria ha inteso conferire la Stella al merito sociale al presidente Guarascio.

"Si tratta di un premio - ha aggiunto Guarascio - che ci riempie di orgoglio e che testimonia soprattutto il valore di tutto il personale delle mie aziende. A loro va il vero merito di interpretare ogni giorno il senso etico della nostra mission e i principi di rispetto per l'ambiente, di cura per il territorio e di servizio per la comunità che stanno alla base della nostra azienda. E', dunque, un riconoscimento che simbolicamente consegno a loro e che senza dubbio ci impegna tutti a crescere e migliorare sempre di più". (ANSA).