Droga:trovato in possesso di 188 grammi di hascisc,arrestato

(ANSA) - RENDE, 27 OTT - Un ventiduenne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Rende con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati in una serie di servizi finalizzati al controllo del territorio, hanno notato un'autovettura in sosta in un parcheggio nei pressi di un noto centro commerciale con all'interno due giovani. Dall'abitacolo della vettura proveniva un forte odore di stupefacente ragione per la quale i due hanno tentato di eludere la perquisizione dichiarando di avere appena consumato uno spinello. I carabinieri hanno comunque proceduto nell'ispezione trovando, all'interno del vano porta oggetti, una busta di carta contenente 188 grammi di hascisc, subito sequestrati. A quel punto uno dei due ragazzi ha ammesso che la sostanza stupefacente era di sua proprietà facendo scattare l'arresto. (ANSA).