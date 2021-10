Migranti: in 50 soccorsi nello Ionio, sbarcati a Reggio Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 26 OTT - Cinquanta migranti in prevalenza di origine afghana sono sbarcati nel porto di Reggio Calabria. Il gruppo era a bordo di una imbarcazione a vela soccorsa, nella notte, al largo della costa ionica reggina.

La barca a vela si trovava a poche miglia da Roccella Ionica con mare forza 7 quando le motovedette della Guardia costiera sono uscite in mare e l'hanno raggiunta a causa delle cattive condizioni del tempo e del forte vento. In seguito all'intervento del personale della Guardia costiera, i migranti sono stati trasferiti su una nave passeggeri e messi in sicurezza.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Prefettura. Giunti a Reggio Calabria in mattinata i 50 profughi sono stati identificati e hanno ricevuto le prime cure. Al momento i migranti sono ospitati nella struttura "Palloncino" messa a disposizione dal Comune in attesa del trasferimento in altre destinazioni secondo il riparto stabilito dal ministero dell'Interno. (ANSA).