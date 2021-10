Covid: Calabria, 115 casi e una vittima, positività al 2,66%

(ANSA) - CATANZARO, 26 OTT - Sono 115 i nuovi contagi da Covid in Calabria a fronte di oltre 4.000 tamponi fatti, con un tasso di positività che scende al 2,66% rispetto al 5,34% di ieri quando, a fronte di circa 2.000 tamponi, i positivi sono stati 106. Nelle ultime 24 ore si registra anche una vittima. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale così a 1.445. Salgono di 5 unità i ricoverati in area medica (85) e calano di uno in terapia intensiva (5). I casi attivi sono 2.793 (+1), gli isolati a domicilio 2.703 (-3) ed i nuovi guariti 113. Ad oggi sono stati fatti 1.280.483 tamponi con 86.697 positivi. I dati sono comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 52 (3 in reparto, 1 in terapia intensiva, 48 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11473 (11316 guariti, 157 deceduti). Cosenza: casi attivi 1105 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1083 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26877 (26223 guariti, 654 deceduti).

Crotone: casi attivi 207 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 200 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8316 (8201 guariti, 115 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 816 (44 in reparto, 4 in terapia intensiva, 768 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29629 (29222 guariti, 407 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 413 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 405 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6422 (6319 guariti, 103 deceduti). (ANSA).