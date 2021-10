Premi:Rhegium Julii a don Ciotti,Aloe, Pazzi, Zoppi e Smorto

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 OTT - Giuseppe Aloe, premio Corrado Alvaro per la narrativa; Don Luigi Ciotti, premio Leonida Repaci per la saggistica, Roberto Pazzi, premio Lorenzo Calogero per la poesia; Sergio Zoppi, premio Gaetano Cingari per gli studi meridionalistici, Giuseppe Smorto, premio speciale Rastignac per il giornalismo sono i vincitori della cinquantaduesima edizione dei Premi Rhegium Julii 2dizione 2020-21.

A queste conclusioni è giunta la giuria presieduta da Corrado Calabrò e composta da Giuseppe Caridi, Gioacchino Criaco, Luca Desiato, Mimmo Gangemi, Dante Maffia, Annarosa Macrì, Domenico Nunnari, Giuseppe Rando.

I premi, dopo l'anno di stop imposto dalle normative anticovid, saranno consegnati il 30 ottobre, alle 18, nell'aula magna Antonio Quistelli del Dipartimento di Architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria nel corso di una serata condotta dalla giornalista Ilda Tripodi.

"Con il 2021 - è detto in una nota degli organizzatori del Premio - si rinnova il patto di rilancio del mezzogiorno una rinnovata intesa tra le Istituzioni, l'associazionismo, la comunità e il mondo della cultura e del pensiero rigenerante.

