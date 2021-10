Maltempo: Prociv, Calabria allerta rossa anche domani

(ANSA) - CATANZARO, 25 OTT - La Protezione civile calabrese ha esteso a domani l'allerta rossa che interessa la Calabria per la forte ondata di maltempo in corso a causa di un ciclone presente sul Mediterraneo. L'allerta, riguarda, in particolare, la provincia di Reggio Calabria e la fascia ionica catanzarese.

Allerta arancione, invece, per la fascia ionica crotonese e quella tirrenica Catanzarese.

Anche per domani, secondo quanto riporta il bollettino della Protezione civile "si prevedono precipitazioni diffuse ed intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni particolarmente insistenti sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Previsti anche "venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte con tendenza ad ulteriori temporanei rinforzi sui settori ionici Intense mareggiate lungo le coste esposte". (ANSA).