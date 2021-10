Covid: in Calabria 4 decessi e 106 nuovi contagi

(ANSA) - CATANZARO, 25 OTT - Quattro decessi in più e 106 nuovi contagi, ieri erano 132, nelle ultime 24 ore in Calabria.

I tamponi eseguiti sono 1.986, con il tasso di positività che sale dal 3,50 al 5,34%. Le vittime - due in provincia di Reggio Calabria e le altre rispettivamente nel Cosentino e nel Vibonese - portano il totale a 1.444. Due i nuovi ricoverati nei reparti di cura (80), scendono di una unità le terapie intensive (6). In aumento di 154 i guariti (82.346) mentre diminuiscono sia gli attualmente positivi, -52 (2.792), sia gli isolati a domicilio, - 53 (2.706).

In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 1.276.167; le persone risultate positive al Coronavirus sono 86.582.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 48 (2 in reparto, 2 in terapia intensiva, 44 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 11468 (11311 guariti, 157 deceduti); Cosenza: Casi attivi 1131 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1110 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26838 (26184 guariti, 654 deceduti); Crotone: Casi attivi 194 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 8285 (8170 guariti, 115 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 804 (43 in reparto, 4 in terapia intensiva, 757 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 29604 (29197 guariti, 407 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 410 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 402 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6413 (6311 guariti, 102 deceduti). (ANSA).