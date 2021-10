Comandante Reparto Cc Corigliano Rossano,"vicini alla gente"

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 25 OTT - Incontro con i giornalisti del tenente colonnello Raffaele Giovinazzo, comandante del neo costituito Reparto territoriale dei carabinieri di Corigliano Rossano, . Giovinazzo, proveniente dal Comando provinciale di Cosenza, dove era comandante del Reparto operativo, si é detto "entusiasta" del nuovo incarico, affermando di avere assunto il Comando del Reparto territoriale di Corigliano Rossano "con grande spirito di servizio e per fare il bene della comunità. Il Reparto territoriale è importante - ha aggiunto l'ufficiale - non solo per il bacino d'utenza che abbraccia, ma per l'esigenza operativa che nasce dal vasto territorio su cui ha la propria competenza. La struttura del Reparto, costituito ufficialmente il 13 ottobre scorso, si concretizzerà con il tempo. La nuova struttura nasce dall'unione delle Compagnie di Corigliano Calabro e di Rossano, città quest'ultima dove è rimasto il Nucleo operativo e radiomobile, incrementato con più unità. La componente investigativa è stata potenziata e, soprattutto, qualificata. La Tenenza di Cassano, invece, è stata elevata a Compagnia".

"L'Arma - ha detto ancora Giovinazzo - vuole essere vicina alla gente e alle persone che sono in difficoltà. E noi ce la metteremo tutta perché c'è la volontà di farlo". (ANSA).