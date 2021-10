Covid:in Calabria 145 contagi e una vittima,positività 3,28%

(ANSA) - CATANZARO, 21 OTT - Si mantiene stabile la diffusione del Covid in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono state riscontrate 145 nuove positività (ieri 142), con un numero di tamponi pressoché stabile sopra i 4.000 ed un tasso di positività che varia dal 3,32% di ieri al 3,28% di oggi. Si registra anche una vittima con il totale che arriva a 1.436. In calo, nel saldo tra ingressi ed uscite, i ricoverati. I degenti in area medica sono 78 (-5) e quelli in terapia intensiva 7 (-1). I casi attivi sono 2.767 (+29), gli isolati a domicilio 2.682 (+35) ed i nuovi guariti 115. Ad oggi il totale dei tamponi fatti è di 1.261.133 con 86.047 positivi. I dati sono comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 74 (4 in reparto, 2 in terapia intensiva, 68 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.426 (11.269 guariti, 157 deceduti); Cosenza: casi attivi 1.271 (24 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1246 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.611 (25.961 guariti, 650 deceduti); Crotone: casi attivi 193 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 192 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.224 (8.109 guariti, 115 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 704 (40 in reparto, 4 in terapia intensiva, 660 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.461 (29.057 guariti, 404 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 327 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 319 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.383 (6.282 guariti, 101 deceduti). (ANSA).