Droga:nascondeva stupefacente in abitacolo motoape, arresto

(ANSA) - TAVERNA, 20 OTT - Nascondeva più di mezzo chilo di marijuana, 14 grammi di cocaina e un bilancino nell'abitacolo di una moto-ape parcheggiata nel giardino di casa. Un trentasettenne, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri in località Pantane, nel territorio di Taverna.

L'uomo, fermato dai militari per un controllo mentre era a bordo della propria auto, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di una dose di marijuana sotto il coprisedile e di una ciocca della stessa sostanza nel vano motore dell'auto.

Estesa anche alla sua abitazione, la perquisizione ha consentito di scoprire, nascosti nell'abitacolo di un motocarro in disuso, oltre 590 grammi di marijuana confezionata, 14 grammi di cocaina con un cucchiaino in una busta trasparente e un bilancino. Trovato anche denaro contante per un totale di mille e cento euro, contenuto in un barattolo all'interno della camera da letto dell'arrestato. (ANSA).