Covid: in Calabria 110 contagi e 2 vittime, positività 1,92%

(ANSA) - CATANZARO, 19 OTT - Centodieci contagiati e due vittime da Covid 19 in Calabria nelle ultime 24 ore. I nuovi casi (ieri erano 57) sono stati rilevati a fronte di 5.744 tamponi fattiu, con un tasso di positività che è sceso all'1,92% dal 2,46%. I decessi, da inizio pandemia, salgono a 1.434. In calo, nel saldo tra ingressi e dimissioni, i ricoverati, sia in area medica (-6, 82) che in terapia intensiva (-2, 8). I casi attivi sono 2.685 (-47), gli isolati a domicilio 2.595 (-39) ed i nuovi guariti 155. Ad oggi sono stati fatti 1.252.412 tamponi con 85.759 positivi. Sono i dati comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 70 (5 in reparto, 2 in terapia intensiva, 63 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.417 (11.261 guariti, 156 deceduti); Cosenza: casi attivi 1.241 (20 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1219 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.574 (25.924 guariti, 650 deceduti); Crotone: casi attivi 196 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 196 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.198 (8.083 guariti, 115 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 716 (47 in reparto, 4 in terapia intensiva, 665 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.355 (28.952 guariti, 403 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 284 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.365 (6.264 guariti, 101 deceduti). (ANSA).