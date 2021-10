Covid:Calabria, meno ricoveri in rianimazione e reparti cura

(ANSA) - CATANZARO, 17 OTT - Diminuiscono in Calabria i ricoveri a causa del Covid sia nelle rianimazioni che nei reparti di cura, che passano, rispettivamente, da 14 a 11 e da 90 a 85. I nuovi positivi sono 71 in più (totale 85.592), mentre gli attualmente positivi diminuiscono di 55 unità (2.744). Si registrano due nuovi decessi, uno a Reggio Calabria ed un altro a Vibo Valentia, con il totale che raggiunge quota 1.431. Ci sono inoltre 124 guariti in più e 47 persone in meno isolate a domicilio. I tamponi effettuati sono stati 3.165 (totale 1.244.353), con il tasso di positività che aumenta dall'1,78% al 2,24. Questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle cinque Aziende sanitarie provinciali della Calabria e pubblicati nel Bollettino diramato dalla Regione.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti.

- Catanzaro: casi attivi 86 (3 in reparto, 2 in terapia intensiva, 81 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.396 (11.240 guariti, 156 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 1.262 (21 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.238 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.531 (25.882 guariti, 649 deceduti).

- Crotone: casi attivi 221 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 221 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.148 (8.033 guariti, 115 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 729 (53 in reparto, 6 in terapia intensiva, 670 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.268 (28.867 guariti, 401 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 268 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 262 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.343 (6.242 guariti, 101 deceduti). (ANSA).