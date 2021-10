Santelli: francobollo Poste la ricorda a un anno dalla morte

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Ad un anno dalla scomparsa di Jole Santelli, un francobollo di Poste Italiane ricorda l'ex presidente della Regione Calabria. L'iniziativa è stata annunciata al convegno svoltosi in Senato in commemorazione di Santelli dalla Presidente Maria Elisabetta Casellati e dalla Presidente di Poste italiane Maria Bianca Farina. Casellati ha concluso la parte del suo discorso in cui aveva tratteggiato la figura di Santelli affermando: "Tu, una rivoluzione importante l'hai incominciata, Jole, e spetta a noi ora proseguire l'opera.

Ce lo ricorderà simbolicamente il francobollo che proprio oggi sarà emesso in tuo onore. Un riconoscimento di grande valenza simbolica che per la prima volta viene attribuito ad un politico calabrese, celebrandone il senso civico e l'impegno politico".

(ANSA).