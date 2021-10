Green pass:a Cosenza protesta in piazza,erano poche decine

(ANSA) - COSENZA, 15 OTT - Hanno scritto il motto utilizzato sulle fibbie delle divise dei militari nazisti "Gott mit uns.

Dio è con noi" su uno dei cartelli esposti i circa cinquanta manifestanti che si sono ritrovati nel pomeriggio, in piazza 11 Settembre a Cosenza, per protestare contro l'entra in vigore del Green pass sui luoghi di lavoro.

Tra chi è sceso in piazza anche qualcuno che indossava abiti da vescovo e da frate. "Siamo qui perché crediamo che chi vuol lavorare debba essere libero di poterlo fare" ha detto ai giornalisti Francesco uno degli organizzatori del sit-in.

(ANSA).