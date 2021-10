Green pass: all'Hitachi Reggio Calabria nessun problema

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 15 OTT - Controlli effettuati ad personam ai tornelli dello stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria, importante realtà industriale calabrese. Anche qui l'obbligo del green pass sui luoghi di lavoro imposto dal Governo ha rivoluzionato le modalità di ingresso in fabbrica dei 341 lavoratori. Davanti ai tornelli di ingresso, prima della timbratura del cartellino, dipendenti dell'ufficio personale e della vigilanza aziendale, provvedono alla scansione dei green pass di ciascun dipendente. Un'operazione veloce, che tuttavia non ha compromesso il regolare afflusso verso i reparti di lavorazione.

"Non abbiamo avuto finora problemi - afferma Vincenzo Laganà dell'Ufficio personale della Hitachi - molti hanno esibito il green pass di avvenuta vaccinazione. I più restii, inizialmente, a vaccinarsi, lo hanno fatto in questi giorni, anche ieri, e ci stanno consegnando la certificazione relativa alla somministrazione della prima dose di vaccino ricevuta". (ANSA).