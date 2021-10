Aveva 29 cani in casa in condizioni precarie, denunciato

(ANSA) - CROTONE, 15 OTT - Aveva rinchiuso nel suo appartamento nel centro di Crotone 29 cani in condizioni igienico sanitarie precarie, tali da provocare odori nauseabondi e molesti anche per i residenti nel condominio. Un uomo è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamento di animali.

I militari, ottenuto un decreto di perquisizione, hanno avuto difficoltà ad entrare nell'appartamento dopo che la persona denunciata si è rifiutata di aprire la porta. Per poter accedere ai locali si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e l'ausilio di personale del 118.

Una volta all'interno dell'abitazione i militari e il personale sanitario hanno individuato i 29 cani, tutti di razza meticcia, detenuti in condizioni inadeguate e in gravi condizioni igienico sanitarie. Solo un ridotto numero era in possesso di microchip.

Gli animali, che presentavano problemi sanitari e alla cute, sono stati successivamente affidati in custodia al canile di Torre Melissa. (ANSA).