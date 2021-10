Covid:in Calabria 115 nuovi positivi e due decessi

(ANSA) - CATANZARO, 14 OTT - In Calabria sono 115, ieri erano 141, i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore con 3.187 tamponi eseguiti e il tasso che dal 4,10 scende al 3,61%. Due i decessi, a Reggio e a Cosenza, che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 1.429. Non si registrano nuovi ingressi nei reparti di cura (92) e nelle terapie intensive (11). Aumentano di 113 unità i guariti (81.119) mentre restano stabili gli attualmente positivi (2.810) e gli isolati a domicilio 2.707.

In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria -il totale dei tamponi eseguiti è pari a 1.233.584. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 85.358.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 87 (6 in reparto, 1 in terapia intensiva, 80 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 11.388 (11.232 guariti, 156 deceduti); Cosenza: Casi attivi 1.263 (18 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.241 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 26.463 (25.814 guariti, 649 deceduti); Crotone: Casi attivi 236 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 231 in isolamento domiciliare) Casi chiusi 8.104 (7.989 guariti, 115 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 797 (54 in reparto, 6 in terapia intensiva, 737 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 29.114 (28.714 guariti, 400 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 251 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 244 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6,317 (6,217 guariti, 100 deceduti). (ANSA).