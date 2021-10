Cinema: al via riprese de "L'altra via", girato a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 13 OTT - Sono iniziate da pochi giorni a Catanzaro le riprese del film "L'Altra Via", opera prima del regista Saverio Cappiello. Prodotto da Giuseppe Gallo per Verso Features e Picture Show, "L'Altra Via" ha ottenuto il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission, di cui é commissario Giovanni Minoli, ed il patrocinio dell'assessorato alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di Catanzaro.

"Il lungometraggio - riferisce un comunicato di Calabria Film Commission - è ambientato e girato nei quartieri del capoluogo della Calabria e racconta una storia di amicizia tra un calciatore e un ragazzino, sullo sfondo degli anni '90". (ANSA).