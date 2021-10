Covid: in Calabria balzo positivi (+170), nessun decesso

(ANSA) - CATANZARO, 12 OTT - Balzo dei positivi in Calabria nelle ultime 24 ore: sono 170 i nuovi casi riscontrati a fronte dei 65 di ieri. Processati 2.983 tamponi, circa il doppio rispetto a ieri, ma anche il tasso di positività cresce passando dal 3,94 al 5,70%. Nessun decesso da registrare. Continua il calo dei ricoveri nei reparti di cura, -6 (101), mentre c'è un ingresso in più nelle terapie intensive (11). I guariti sono 193 (80.831). Scendono gli attualmente positivi, -23 (2.846) e gli isolati a domicilio, -18 (2.734).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 1.226.962. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 85.102.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 101 (7 in reparto, 1 in terapia intensiva, 93 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 11.366 (11.210 guariti, 156 deceduti); Cosenza: Casi attivi 1.247 (22 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.221 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 26.406 (25.759 guariti, 647 deceduti); Crotone: Casi attivi 262 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 258 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 8.048 (7.933 guariti, 115 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 889 (59 in reparto, 6 in terapia intensiva, 824 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 28.976 (28.578 guariti, 398 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 176 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 169 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6.306 (6.206 guariti, 100 deceduti). (ANSA).