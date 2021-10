Abusivismo: Cc forestale sequestrano edificio in costruzione

(ANSA) - SAVELLI, 12 OTT - Un immobile in cemento armato in costruzione é stato sequestrato a Savelli dai carabinieri tutela forestale di Crotone perché risultato abusivo.

All'indagine che ha portato al sequestro hanno collaborato i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Crotone.

I militari hanno anche denunciato in stato di libertà cinque persone con l'accusa di violazione dei sigilli e violazioni di vario genere alla normativa urbanistica-edilizia.

Il Gip di Crotone ha convalidato il sequestro dell'immobile affidandone la custodia al proprietario. (ANSA).