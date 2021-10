Riace, a Campobasso presidio di solidarietà per Mimmo Lucano

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 OTT - Una cinquantina di persone hanno partecipato questo pomeriggio a Campobasso, davanti alla Prefettura del capoluogo molisano, a un presidio-assemblea per esprimere vicinanza e solidarietà a Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace condannato in primo grado a 13 anni di reclusione.

All'iniziativa hanno aderito alcuni sindaci, diverse associazioni, sindacati, partiti politici, la Caritas, l'Unione degli Studenti, le riviste "Il Bene Comune" e "La Fonte" e l'Anpi. "Lucano è stato condannato - è stato ribadito nei vari interventi - semplicemente per aver accolto e salvato persone provenienti da ogni parte del mondo. Persone di ogni etnia che hanno corroborato il nobile progetto di salvare il suo comune dallo spopolamento e dall'abbandono proponendo un processo reale di integrazione osservato con interesse a livello globale. Riace ha saputo diventare un modello fecondo di pace e di solidarietà, apprezzato ed emulato in tutto il mondo". Durante l'iniziativa il sindaco di Castelbottaccio Nicola Marrone ha annunciato che il suo paese concederà a Lucano la cittadinanza onoraria.

(ANSA).