Lavoro:finita protesta Cosenza,tolto blocco svincolo A2

(ANSA) - COSENZA, 06 OTT - Hanno smobilitato, dopo avere ottenuto un incontro il prossimo 13 ottobre con Azienda e Ispettorato del Lavoro, rappresentanti sindacali e dipendenti delle cliniche Misasi - San Bartolo di Cosenza che, per protesta, avevano bloccato l'uscita autostradale dell'A2 a Cosenza sud creando disagi e difficoltà alla circolazione. Appena avuta notizia della convocazione del vertice, i lavoratori hanno interrotto la manifestazione di protesta protrattasi per alcune ore. Anche nelle settimane scorse i dipendenti delle cliniche cosentine avevano tenuto diversi sit-in davanti alle strutture sanitarie per richiamare l'attenzione sulla loro vertenza e sollecitare certezze sul loro futuro occupazionale. Alla manifestazione hanno partecipato una trentina di persone che hanno esposto uno striscione con la scritta "Morrone = IGreco, cangiano i sonaturi, la musica è sempre la stessa". I lavoratori, secondo quanto riferito dal sindacati Usb, sono in cassa integrazione dal periodo della pandemia pur lavorando a pieno regime e inoltre l'azienda, si era rifiutata di incontrare le sigle sindacali.