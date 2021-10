Covid:senza mascherina in circolo privato,attività sospesa

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 06 OTT - Sanzioni per oltre 10 mila euro sono state comminate dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Reggio Calabria nell'ambito di una serie di controlli finalizzati alla repressione e contrasto di condotte scorrette da parte di esercenti per violazioni delle normative igienico -sanitarie dettate dall'emergenza Covid 19.

In particolare, a seguito di verifiche condotte nei luoghi dove si concentra la movida reggina, è stata sospesa per cinque giorni l'attività in un circolo privato dopo che i militari hanno riscontrato, da parte degli avventori presenti nel locale, il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Nel corso di altro controllo, effettuato in un centro scommesse, invece, dieci minori sono stati sorpresi tutti privi di mascherina protettiva e in totale violazione delle norme contro il gioco d' azzardo. Anche in questo caso, è scattata la sospensione per cinque giorni dell'attività e la segnalazione alla Questura e all'agenzia dei Monopoli. (ANSA).