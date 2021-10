Sorpresi mentre devastano una scuola, due arresti dei Cc

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 04 OTT - Hanno devastato le aule di una scuola, distrutto i sanitari dei bagni per i diversamente abili e dato fuoco al materiale scolastico, ma sono stati sorpresi dai carabinieri. Due giovani, di 19 anni e 17 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro per tentato furto, danneggiamento e danneggiamento a seguito di incendio. I due, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, hanno infranto una finestra dell'istituto comprensivo "Tieri" nell'area urbana di Corigliano e, una volta entrati, hanno dato fuoco al materiale scolastico e a qualsiasi cosa fosse di carta; quindi hanno cosparso le aule con la schiuma degli estintori, distrutto i sanitari dei bagni e seminato a terra i medicinali custoditi nell'infermeria della scuola.

Sul posto sono giunti i carabinieri allertati da un principio di incendio, subito spento. Una volta entrati i carabinieri sono riusciti a fermare il 19enne con ancora in mano gli estintori e poco dopo il minore complice. Per il 19enne sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre il minore è stato denunciato in stato di libertà e affidato ai genitori. I danni ammontano ad alcune migliaia di euro. (ANSA).