Droga: operazione polizia nel reggino, due arresti

(ANSA) - ROSARNO, 04 OTT - Due persone sono state arrestate, in due distinte operazioni da personale del Commissariato della Polizia di Gioia Tauro. A Rosarno gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino maliano, sorpreso durante la vendita di sostanza stupefacente. L'uomo, dopo un breve inseguimento, è stato fermato e trovato in possesso di circa 100 grammi di marijuana di cui aveva vanamente tentato di disfarsi durante la fuga.

Sempre a Rosarno, la Squadra Volanti ha arrestato un 27enne di nazionalità nigeriana trovato in possesso di circa 250 grammi di sostanze stupefacenti e alla denuncia di un 37enne gambiano sorpreso con circa 15 grammi di sostanza stupefacente ed un coltello a scatto. (ANSA).