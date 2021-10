Covid:Calabria, in calo ricoveri in area medica, una vittima

(ANSA) - CATANZARO, 03 OTT - In calo i ricoverati da Covid 19 in area medica in Calabria, dove, nel saldo tra ingressi e dimissioni, si registra un -10 (132). Stabili a 15 i ricoveri in terapia intensiva. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 79 con un tasso di positività che scende ancora, dal 3,93 al 3,15%.

Nello stesso lasso di tempo si registra anche un decesso con il totale che arriva a 1.412. I casi attivi sono 3.492 (+45), gli isolati a domicilio 3.345 (+55) mentre i nuovi guariti 33. Ad oggi sono 1.201.505 i tamponi fatti, con 84125 positivi. I dari sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 172 (14 in reparto, 5 in terapia intensiva, 153 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.233 (11.078 guariti, 155 deceduti); Cosenza: casi attivi 1.368 (30 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1335 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.044 (25.401 guariti, 643 deceduti); Crotone: casi attivi 294 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 281 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.833 (7.719 guariti, 114 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 1.234 (69 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.159 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.306 (27.912 guariti, 394 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 102 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 98 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.270 (6.172 guariti, 98 deceduti). (ANSA).