Droga: appartamento adibito a laboratorio, 60 kg marijuana

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 30 SET - Un intero appartamento disabitato adibito a laboratorio di droga con all'interno, distribuiti nelle varie stanze, 60 chili di marijuana. È quanto hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro in seguito ad una segnalazione pervenuta dai colleghi della Stazione di Chiaravalle (Ancona), città di residenza del proprietario dell'immobile.

L'appartamento, in contrada Fabrizio a Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano, era utilizzato dal proprietario in poche occasioni, visto che vive fuori regione, ma lo stesso era venuto a conoscenza di strani movimenti che si verificavano proprio nella sua abitazione. Il controllo dei militari ha permesso di smantellare un vero e proprio laboratorio di marijuana, dove si procedeva all'essiccazione e alla successiva suddivisione in dosi da confezionare. Diversi ramoscelli di canapa indica erano appesi su fili di ferro, mentre altra sostanza era avvolta in alcune lenzuola. In altre stanze dell'appartamento sono stati trovati diversi sacchi in plastica con all'interno le inflorescenze di marijuana. I carabinieri, inoltre, hanno repertato diversi mozziconi di sigarette, bicchieri e bottigliette in plastica da analizzare per risalire alle tracce biologiche dei responsabili del laboratorio di droga. (ANSA).